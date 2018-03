Mit Infusion beim Arzt – geht es Lena Gercke (29) gut? Das fragen sich wohl momentan viele Fans der The Voice of Germany-Moderatorin. In ihrer Instagram-Story teilte sie jetzt einen Clip vom Doc – mit Nadel im Arm liegt sie auf der Behandlungsliege. Allerdings ist das sympathische Model nicht allein, denn neben Lena sitzen doch tatsächlich Rapper Marteria (35) und Fotograf Paul Ripke (36) – ebenfalls am Tropf! Doch was ist passiert? Auf Pauls Frage, was die 29-Jährige bekomme, antwortet sie nur: "Liebe... in meine Venen." Was es mit dem Arztbesuch des prominenten Trios auf sich hat, ist bislang nicht bekannt, allerdings rocken sie am Abend wieder gemeinsam das Marteria-Konzert in München.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de