Diese zwei haben alles, aber mit Sicherheit keine Eheprobleme! Um Carmen (52) und Robert Geiss (53) rankten sich in den letzten Wochen fiese Krisengerüchte. Alles Quatsch, wie das TV-Paar wenig später erklärte. Promiflash traf Carmen und Robert in München auf der McDonald's Benefiz Gala und erfuhr, wie die beiden nach 24 Ehejahren ihre Liebe immer noch frisch halten. "Wir haben unheimlich viel Zeit, wir wohnen ja nicht in Deutschland. Für uns ist natürlich über die Woche Familienleben und am Wochenende Familienleben." Und somit dürfte auch den letzten Zweiflern klar sein: Die Geissens sind und bleiben unzertrennlich!



