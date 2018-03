Hat sie mit diesem Look das Highlight ihrer Verwandlung zur düsteren Sexbombe erreicht? Seit mehreren Wochen schafft es Sängerin Taylor Swift (27) nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus. Nach der schmerzhaften Trennung von Boyfriend Tom Hiddleston (36) im vergangenen Jahr mauserte sich die sonst so süße Blondine zum heißen Vamp. Das neue Cover der britischen Vogue zeigt TayTay jetzt so verrucht wie nie – mit dunklen Smokey-Eyes und einem finsteren Blick! Was wohl auf ihr Bad-Girl-Image folgt? Promiflash zeigt Taylors Entwicklung von der niedlichen Country-Prinzessin zur mysteriösen Beauty.



