Selena Gomez (25) macht momentan London unsicher und beweist: Blondinen haben definitiv mehr Spaß! Ob sie aus diesem Grund einen Stilwechsel vollzogen hat? Bis vor Kurzem verzauberte die 25-Jährige noch mit dunklen Haaren. Bei den AMAs Ende November überraschte sie plötzlich mit einer blonden Platinmähne. Aktuell ist Sel für Promotermine in London und fällt wieder fashionmäßig auf – und zwar mit gleich vier Outfits an einem Morgen! Bei Minustemperaturen in der britischen Hauptstadt trägt Sel unter anderem ein Minikleid und verzichtet auch auf einen BH.



