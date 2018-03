Rolf Buchholz ist mit unglaublichen 481 Piercings bisher ungeschlagener Body-Modification-Weltmeister – und sehr stolz darauf! Sein außergewöhnliches Aussehen ruft allerdings nicht nur Erstaunen hervor: 2014 will er in einer Diskothek in den Arabischen Emiraten auftreten. Am Flughafen in Dubai angekommen, wird er allerdings sofort des Landes verwiesen. Dort verwechselte ihn die Security nämlich mit keinem Geringeren als dem Fürsten der Finsternis höchstpersönlich, wie er sich im Promiflash-Interview erinnert: “Bei der Einreise hat man mich dann wieder ausgewiesen aus Dubai und ich musste nach Hause fahren, weil man hat halt gedacht, durch die Hörner, dass ich halt der Teufel bin.”



