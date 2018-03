DAS ist also Liz Kaebers (25) persönliches Liebesrezept! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin gewinnt im Jahr 2015 das Herz von TV-Junggeselle Oliver Sanne (31). Kurz nach der Kuppelshow scheitert die Beziehung allerdings. Ein Glück, denn danach ist endlich Platz für Liz’ ganz große Liebe: Nick Maerker. Mit ihrem einstigen Jugend-Boyfriend ist die gelernte Krankenschwester seit dem Frühjahr 2017 wieder überglücklich – inzwischen sogar verlobt. Im Promiflash-Interview verrät Liz jetzt, was die Liebe zwischen ihr und Nick so besonders macht: "Wir können uns gegenseitig, sage ich mal, wirklich alles erzählen. Wir gehen zusammen zur Toilette, also wir schließen da nicht einmal die Tür ab. Ja, von daher: Wir sind da einfach voll offen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de