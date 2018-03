Was ist bloß mit der Bloodhound Gang passiert? In den 90ern begeisterten die Musiker mit ihren sexistischen Texten und krassen Shows Millionen von Fans, doch das ist lange her. Wie Bassist Evil Jared Hasselhoff (46) Promiflash verriet, ist nicht mal klar, ob es die Band noch wirklich gibt: "Ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen. Ich dachte, wir würden dieses Jahr Shows spielen, aber ich hab auch gedacht, dass wir im Jahr davor Shows spielen würden, und im Jahr davor und davor. Wenn die Bloodhound Gang noch existiert, bin ich noch Mitglied."



