Die Skandal-Band Bloodhound Gang kündigt ihr Comeback an

Die US-amerikanische Band Bloodhound Gang ist zurück! Nach neun Jahren Pause kündigte die legendäre Band nun ihr Comeback an. Bassist Evil Jared Hasselhoff (53), bekannt für seine exzentrischen Auftritte, teilte diese tollen Neuigkeiten am Freitag in einem Instagram-Video. "Die Bloodhound Gang ist zurück", erklärte er kurz und knapp. Ihr letztes Studioalbum "Hard-Off" veröffentlichten die Musiker 2015 – danach wurde es still um sie.

Ihr wohl größter Hit "The Bad Touch" stammt aus dem Jahr 1999. In mehreren Interviews erklärte Evil Jared nach der Veröffentlichung des letzten Albums die Auflösung der Band, während Frontmann Jimmy Pop betonte, dass es keine offizielle Trennung gegeben habe. Mit der aktuellen Ankündigung hoffen Fans nun auf frische Klänge der Schmutz-Rocker und vielleicht sogar auf kommende Konzerte, bei denen die Band – wie in der Vergangenheit – wieder für Aufsehen sorgen könnte.

Die Bloodhound Gang ist nicht die einzige musikalische Truppe, die dieses Jahr wieder zueinanderfand: Auch die Band Oasis verkündete Ende August nach 15 Jahren ihr Comeback. "Es ist so weit, es wird passieren", hieß es auf der offiziellen Instagram-Seite von Oasis. Die Fans reagierten begeistert – die Tickets für die kommende Tour sind bereits ausverkauft.

Getty Images Evil Jared Hasselhoff, Musiker

Getty Images Die Band Oasis 2006 in Hong Kong

