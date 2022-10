"Rasenmäher gestartet": Evil Jared hatte Analkugel-Panne!

Evil Jared Hasselhoff (51) passierte im Bett schon mal eine richtige Panne! Der ehemalige Bassist der Band Bloodhound Gang sprach im Promiflash-Interview total offen über seine Erfahrungen mit Sextoys. Doch das Liebesspiel mit dem Hilfsmittel ging ganz schön in die Hose. "Ich habe Analkugeln besorgt und habe sie mit einer sehr netten Frau ausprobiert", erklärte der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat im Rahmen des Venus-Auftakts bei der "Night of the Nights"-Party von Visit-X und betonte: "Ich wusste nicht, dass man sie genauso vorsichtig wieder rausziehen sollte..."

