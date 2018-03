Als Bachelorette hat Anna Hofbauer (29) 2014 im TV ihren Mr. Right gefunden: Marvin Albrecht (29). Im Februar dieses Jahres dann der Trennungs-Schock. Im Promiflash-Interview hat die Blondine ganz offen erzählt, ob sie sich einen neuen Mann an ihrer Seite vorstellen könne: "Wenn da jemand des Weges kommt und ich sage: 'Wow', auf jeden Fall, klar." Mit Marvin versteht sie sich auch immer noch gut: "Wir schätzen uns beide sehr und haben immer noch irgendwie Kontakt, wenn es was zu regeln gibt oder sonst irgendwie. Wir waren auch neulich mal einen Kaffee trinken, es ist eigentlich voll langweilig."



