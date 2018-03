Hat Anna Hofbauer (29) etwa einen Neuen? Nachdem es so schien, als hätte die hübsche Blondine bei Die Bachelorette mit Marvin Albrecht (29) im Jahr 2014 ihre große Liebe gefunden folgte im Februar dieses Jahres die ernüchternde News: Nach rund drei Jahren Beziehung trennte sich das Paar. Im Interview mit Promiflash verriet Anna jetzt, wie es momentan in ihrem Liebesleben aussieht: "Also, ich lasse das komplett auf mich zukommen. Ich bin niemand, der sich auf allen möglichen Single-Plattformen anmeldet. Sondern ich sage, wenn es sein soll, dann wird es passieren."



