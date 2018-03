Cathy Hummels (29) verrät ihr Erfolgsrezept. Die Liebste von DFB-Spieler Mats Hummels (28) ist nicht nur Designerin, sondern auch eine erfolgreiche Influencerin. Fast täglich hält die Bald-Mama rund 200.000 Instagram-Follower auf dem Laufenden. Auf eines verzichtet sie dabei aber besonders: nervige Dauer-Werbeposts. Stattdessen teilt sie lieber das, was sie auch wirklich gut findet. "Authentisch sein ist mir wichtig. So hat man halt entweder Glück oder nicht", betont Cathy im Gespräch mit Promiflash beim Place To Be Influencer Award in Berlin.



