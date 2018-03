Rocco Stark (31) ist nach fast einem Jahr Beziehung wieder allein. Im November gab der Schauspieler in einem ergreifenden Instagram-Post seine Trennung von seiner jetzigen Ex-Freundin Nathalie bekannt. Nach dem Liebesaus durchlebte der Sänger ein emotionales Gefühlskarussell – mit vielen Tiefphasen! Hat der Vater einer Tochter jetzt etwa erst einmal genug von inniger Zweisamkeit? Promiflash hat Rocco erzählt, wie er momentan zum Thema Partnerschaft steht: "Ich bin single und das ist auch in Ordnung. So werde ich jetzt erst mal bleiben."



