Weihnachten steht vor der Tür und die Promis planen schon fleißig die Feiertage! Das tun auch Daniela Katzenberger (31), Jennifer Frankhauser (25) und Iris Klein (50), die die besinnlichste Zeit des Jahres allerdings nicht zusammen verbringen werden. Nach dem monatelangen Zoff der Halbschwestern wird es keine Versöhnung unterm Tannenbaum geben: "Da geht jeder seine eigenen Wege. Aber ich hoffe, es wird nächstes Jahr wieder", erklärte Mama Iris kürzlich im RTL-Interview. Auch Dani teilte die Auffassung, dass es besser sei, die Tage in diesem Jahr getrennt zu verbringen. "Ich glaube, Weihnachten werden wir (...) bei Bekannten feiern. Und werden der Familie so ein bisschen Pause gönnen", verriet sie Mitte November bei der McDonald's Benefiz Gala in München gegenüber Promiflash.



