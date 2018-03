Was hat sich für Dominic Harrison (26) und seine Sarah (26) eigentlich seit der Geburt von Tochter Mia Rose verändert? In ihrem neuesten YouTube-Video haben sie genau DAS verraten. "Wir richten uns zu 100 Prozent nach ihr. Hat sie gegessen? Können wir das Haus verlassen? Hat sie eine saubere Windel? Wir investieren so richtig, richtig viel Zeit in sie", erzählte die stolze Neu-Mama. Domi bezeichnete die Zeit mit seiner Tochter als positiven Stress: "Es ist einfach wirklich schön, so, wie es ist. Wir genießen es und sie ist einfach brav."



