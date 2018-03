Was für eine strahlende Hommage an Carrie Fisher (✝60)! Auf der Premiere des neuesten Star Wars-Streifens in Los Angeles erschien ihre Tochter Billie Lourd (25) als funkelnde Schönheit. Sie trug einen Flecht-Dutt, der an die kunstvollen Frisuren von Prinzessin Leia erinnerte – die legendäre Rolle ihrer vor etwa einem Jahr verstorbenen Mutter. Noch vor zwei Jahren bezauberten die beiden gemeinsam auf dem galaktischen Red Carpet, am Samstag erschien Billie stattdessen mit ihrem Vater Bryan Lourd.



