Model Abigail Ratchford ist trotz ihres Traumkörpers eifersüchtig auf eine andere Beauty – und zwar auf Irina Shayk (31)! Die gebürtige Russin besuchte Anfang Dezember die Fashion Awards 2017 in London. Sie lief in einem sexy Abendkleid über den roten Teppich – nur 9 Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes! Der After-Baby-Body der 31-Jährigen lässt Abigail vor Neid erblassen: "Ich bin geschockt und sie hat gerade erst ein Baby bekommen. Und sieht so heiß aus", kommentiert sie ein Foto von Irina in ihrer Instagram-Story.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de