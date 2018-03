Großer Schwangerschaftsfrust im Hause Kardashian-West! TV-Star Kim Kardashian (37) und ihr Liebster Kanye West (40) erwarten zurzeit ihr drittes Kind. Die kleine Tochter soll gegen Ende des Jahres mithilfe einer Leihmutter zur Welt kommen – und genau diese macht der Kurven-Queen jetzt Sorgen: Kim ist frustriert, ihr Baby nicht selbst austragen zu können! "Es ist einfach nicht die gleiche Balance!", klagt die 37-Jährige ihren Schwestern in der neuen Episode von Keeping up with the Kardashians ihr Leid. Die Fashionista ist zudem besorgt, zu ihrem dritten Nachwuchs nicht das gleiche Verhältnis zu haben, wie zu ihren Kids North (4) und

