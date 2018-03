Was für ein süßes Pärchen! Vor einigen Monaten machen es Moritz Garth (22) und Lisa-Marie Schiffner offiziell: Die YouTube-Stars sind offiziell ein Paar! Aber wie haben sich die beiden eigentlich ineinander verliebt? Das verraten sie im Promiflash-Interview auf der GLOW in Berlin: "Wir haben uns an meinem ersten Musikvideodreh kennengelernt, bei 'Kaltes Wasser'", berichtete der Songwriter ganz stolz. Für Lisa war sogar schon ab der ersten gemeinsamen Szene klar, dass Moritz genau ihr Typ ist: "Die Sympathie hat schon von Anfang an gestimmt. [...] Ich habe mich sofort in ihn verliebt."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de