Was wird aus Bauer sucht Frau-Reporterin Narumol? Vor Kurzem teasert RTL sie als Show-Reporterin im Staffelfinale an, zeigt die Thailänderin im Fernsehen dann doch nur als Gast im Publikum. Hätte ihr Einsatz etwa Inka Bauses (49) Moderationsposten bedroht? Gerüchten zufolge soll sie der bisherigen Gastgeberin zu große Konkurrenz machen. "Böse Menschen behaupten nun, dass ich Inka Bause den Job wegnehmen will. Ich würde nie etwas tun, das sie verletzt", sagte die Frau von Bauer Josef gegenüber der Neuen Woche. Dass ihre Berichterstattung nur im Netz stattfindet, ist laut Sender übrigens von Anfang an geplant gewesen, auch wenn viele Fans sich bestimmt auf Narumol im TV gefreut haben.



