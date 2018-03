Da startet Sarah Lombardi (25) nichts ahnend ein Live-Video auf Facebook und entdeckt völlig erstaunt ihren Noch-Ehemann Pietro Lombardi (25) unter den Zuschauern. "Ach, das ist nicht dein Ernst. Pietro schaut zu. Ne, ne Pietro, der stalkt mich richtig", sprudelt es plötzlich aus der Sängerin heraus. Aber alles halb so schlimm, denn Sarah meint das alles andere als böse. Pietro nutzt die Gunst der Stunde prompt und hakt bei seiner Ex gleich mal nach, ob sie schon sein Weihnachtsgeschenk besorgt hat. "Du hast mir noch nicht gesagt, was du dir wünschst. Dann kann ich dir auch nichts schenken", lautet ihre Antwort. Die ehemaligen Turteltauben werden in diesem Jahr übrigens gemeinsam das Fest der Liebe verbringen. Also schnell noch Geschenke besorgen, ihr zwei!



