Melina Sophie geht es endlich wieder besser! Vor wenigen Wochen gestand die Webvideoproduzentin aus heiterem Himmel, dass sie unter Depressionen leide. In einem neuen YouTube-Clip offenbarte sie jetzt, wie sie ganz ohne Medikamente die psychische Störung weitestgehend eindämmen konnte: mit guter Ernährung, Sport und viel Kontakt zu Freunden! "Ich fühle mich so viel besser! Ich glaube, es ist eines der schwersten Dinge, die ich je durchgemacht habe, aber auch eines der Dinge, das sich am meisten gelohnt hat", erklärte die 22-Jährige erleichtert.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de