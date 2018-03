Keine leichte Kindheit! Berlin - Tag & Nacht-Star Sandy Fähse wurde in der Schule gehänselt. In einem ausführlichen Interview mit RTL II sprach der Schauspieler ganz offen über seine Vergangenheit: "Ich habe, bis ich zwölf war, ziemlich stark gestottert, konnte kaum reden. Ich hatte einfach keinen Bock mehr gemobbt zu werden." Ganz ohne Hilfe habe er sich die Sprachstörung abtrainiert. Dennoch gebe es Tage, an denen ihm so manches Wort hängen bleibt.



