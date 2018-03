Daniel Fehlow (42) vergrößert sein Familienglück! Am Mittwoch lässt der GZSZ-Star die Babybombe platzen: Er und Der Lehrer-Darstellerin Jessica Ginkel (37) erwarten wieder Nachwuchs. Wie sehr er jetzt schon in der Vaterrolle aufgeht, verriet der Papa eines kleinen Jungen Promiflash im Mai: "Manchmal steht man da und denkt: Wahnsinn überhaupt, dass das ein Mensch ist, der aus uns entstanden ist – und dann so ein Toller!"



