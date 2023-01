So beschäftigen GZSZ-Star Daniel Fehlow und Jessica die Kids

Für Daniel Fehlow (47) machen vor allem die kleinen Dinge das Leben großartig! Der Schauspieler, den man vor allem wegen seiner Rolle des Leon Moreno bei GZSZ kennt, ist privat sehr glücklich. Seit vielen Jahren ist er mit Jessica Ginkel (42), ebenfalls Schauspielerin, verheiratet. Ihr Liebesglück krönten die beiden vor acht Jahren mit einem Sohn und vor vier Jahren mit einer Tochter. Jetzt verrät Daniel, wie das Freizeitprogramm seiner Kids aussieht!

Gegenüber dpa äußert der 47-Jährige nun: "Oft denkt man: 'Du musst den Kindern etwas Besonderes bieten!', und fragt sich: 'Was präsentiere ich ihnen jetzt, was zeige ich ihnen Neues?'." Doch Eltern müssten sich gar nicht so stressen und mit ihren Kinder immer etwas Teures unternehmen, wie beispielsweise in ein Musical gehen. Am Ende des Tages sei es am wichtigsten, überhaupt Zeit miteinander verbracht zu haben. "Dabei kann man auch einfach mal in den Wald fahren und ein bisschen rumstreunern, dann ergibt sich vieles von alleine", ist sich der Synchronsprecher sicher.

Im Interview mit Promiflash hatte Daniel vergangenes Jahr verraten, dass er und seine Frau bei der Kinderbetreuung Unterstützung bekämen: "Wir haben das große Glück, dass unsere beiden Omas noch voll einsatzfähig sind und da total Lust drauf haben und die Kinder auch lieben", äußerte er erleichtert.

