Für Familie: Daniel Fehlow stellt eigenes Ego hinten an

Daniel Fehlow (48) gibt Einblicke in sein Privatleben! Seit 2012 sind der GZSZ-Star und Jessica Ginkel (43) ein Paar. 2015 krönten die Schauspieler ihre Liebe mit der Geburt ihres Sohnes und drei Jahre später erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Seitdem hat sich das Leben der Eltern ordentlich verändert. Daniel plaudert jetzt ganz offen darüber, wie viel Zweisamkeit er und seine Frau noch für sich haben.

"Es gab eine Phase, in der wir uns die [Zeit] richtig bewusst genommen haben. Dann sind wir Essen, ins Theater oder Kino gegangen", erzählt der Serienstar im Interview mit Bunte. "Aber momentan ist es so, dass wir tatsächlich die Zeit zu viert am meisten genießen", führt er fort. Das würden sie sogar im Alltag schaffen: "Wenn wir nach der Schule zusammen in den Wald oder in den Garten gehen." Außerdem weiß der 48-Jährige: "Wir haben beruflich genug zu tun, und dann geht es privat auch darum, das eigene Ego hinten anzustellen, um möglichst viele schöne Momente mit den Kindern zu erleben."

Auf seine Frau kann der Schauspieler sicherlich nicht mehr verzichten. Was die diesjährige Urlaubsplanung anbelangte, zeigte Jessica sich unentbehrlich: "Wenn sie sich nicht gekümmert hätte, wären wir gar nicht in den Urlaub gefahren. Wäre es nach mir gegangen, wären wir in den Ferien wahrscheinlich zu Hause geblieben und ich hätte meinen Sohn morgens wie immer zur Schule gebracht und mich gewundert, dass niemand da ist."

Instagram / daniel_fehlow Jessica Ginkel und Daniel Fehlow

Instagram / daniel_fehlow Daniel Fehlow und Jessica Ginkel im August 2022

Instagram / daniel_fehlow Jessica Ginkel und Daniel Fehlow mit ihren Kindern

