Superselten! Daniel Fehlow spricht offen über Familienalltag

Daniel Fehlow (48) gibt private Einblicke in sein Leben als zweifacher Vater. 2012 hatte der Schauspieler seine Partnerin Jessica Ginkel (43) bei den Dreharbeiten für GZSZ kennen und lieben gelernt. Inzwischen sind sie glückliche Eltern von zwei Kindern. Doch über ihren Familienalltag sprechen der Serienstar und die Schauspielerin nur selten. Jetzt verrät Daniel jedoch, wie er und seine Liebste als Schauspielerpaar das Leben mit zwei Kids regeln.

"Bei uns ist es eigentlich so, dass ich sagen würde, dass wir das schon relativ gut gemeinsam alles gestalten", plaudert der 48-Jährige im Interview mit RTL aus. Doch hin und wieder muss die Der Lehrer-Darstellerin für einen Job länger verreisen. "Und da muss ja zwangsläufig Papa irgendwie alles machen in der Zeit. Und ich mache auch alles. Ich mache es auch gerne und ich mache es auch ohne Probleme", betont der Synchronsprecher. Sobald seine Liebste aber wieder da ist, ziehe er sich in Haushaltsangelegenheiten gerne mal zurück.

Sollte auch Daniel aufgrund eines Schauspieljobs verreisen müssen, bekomme das Paar Unterstützung von seinen Eltern. "Wir haben das große Glück, dass unsere beiden Omas noch voll einsatzfähig sind und da total Lust drauf haben und die Kinder die auch lieben", erklärte der ehemalige GZSZ-Star im vergangenen Jahr im Interview mit Promiflash.

