Kurz oder lang – mit dieser Frage scheint sich Lena Meyer-Landrut (26) seit Monaten herumzuschlagen. Im April 2016 verabschiedete sich die Sängerin plötzlich von ihrer langen Mähne und entschied sich für einen flotten Bob. Seitdem folgt ein haariges Hin und Her: Einen Monat trägt sie Extensions, den anderen dann wieder einen peppigen Kurzhaarschnitt. Aktuell setzt Lena wieder auf lange Haare, wie sie in ihrer Instagram-Story bewies. Schon seit Jahren zeigt sich die Musikerin in puncto Frisur experimentierfreudig: Kurz, lang, rot, blond oder sogar mit Pony – es war schon alles dabei.



