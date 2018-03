Posiert Dagi Bee (23) bald nackt vor einer Kamera? Die Influencerin hat sich in den letzten Jahren von der süßen Netzanfängerin zu einer selbstsicheren Webgröße entwickelt. Das stellt sie ganz besonders durch ihre supersexy Bilder in den letzten Monaten auf ihren Social-Media-Plattformen zur Schau. Geht die Beauty jetzt noch einen Schritt weiter und zeigt sich komplett hüllenlos? Ein passendes Angebot für ein gut bezahltes Nacktshooting hat das Bienchen schließlich schon erhalten, wie sie in ihrem aktuellen YouTube-Video erzählt. Doch darin stellt die Frisurenliebhaberin auch eines klar: "Ich werde niemals im Leben irgendwas in dieser Richtung machen."



