Er kennt noch jedes kleine Detail seiner GZSZ-Premiere! Seit inzwischen fast 25 Jahren steht Schauspieler Wolfgang Bahro (57) für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Fernsehkamera. Als Jo Gerner ließ der 57-Jährige seitdem verschiedene Charakterzüge durchblicken: Vom skrupellosen Bösewicht bis zum liebevollen Familienvater war alles dabei. Trotzdem, dass er schon so lange zum Cast gehört, hat Wolfgang seinen ersten Drehtag am 15. Dezember 1992 nicht vergessen: "Man kommt in ein Team, das man nicht kennt. Aber es war wirklich toll!", schwärmt der Publikumsliebling im exklusiven Interview mit Promiflash.



