Seit unfassbaren 25 Jahren spielt Wolfgang Bahro (57) bei GZSZ den Fiesling Jo Gerner. In dieser langen Zeit hat er sich schon viel geleistet! Aber ist der Anwalt eigentlich durchweg böse? Nein! Im Promiflash-Interview plaudert Wolfgang über seine facettenreiche Rolle: "Er kann auch sehr sympathisch sein, kann auch lustig sein und das alles wird in der Serie auch bedient. Die komische Seite leider ein bisschen zu wenig, aber ich hoffe, das ändert sich auch bald. Auf alle Fälle ist das eben ein Charakter, den man gerne sehen möchte, weil er so vielschichtig ist." Besonders für seine Familie legt sich Jo immer so richtig ins Zeug!



