Bringt die Weihnachtszeit jetzt noch mehr Gefühle zutage? Justin Bieber (23) soll seiner Dauer-On-Off-Freundin Selena Gomez (25) nach zwei Jahren Trennung wieder nähergekommen sein. Das mögliche Liebes-Comeback und die weihnachtliche Vorfreude scheinen den Sänger absolut glücklich zu stimmen. In einem seiner neuen Instagram-Clips formt er mit seinen Händen ein Herz, während im Hintergrund eine Zeile aus Ed Sheerans (26) Song "Perfect" zu hören ist: "I found a love for me" (zu Deutsch: Ich habe meine Liebe gefunden). Ob er damit seine Emotionen für Sel ausdrückt?



