Auf ihrem Instagram-Profil muss sich Cathy Hummels (29) oft fiese Kritik gefallen lassen. Die werdende Mama trägt liebend gern High Heels und möchte auch in der Schwangerschaft nicht darauf verzichten – ein Dorn im Auge vieler Follower. Die provozierte die 29-Jährige jetzt mit einem ganz bestimmten Kommentar: "Sorry not sorry." Sie will sich eben nicht für ihre Schuhwahl rechtfertigen müssen, wie sie auch im kürzlichen Promiflash-Interview erklärte: "Ehrlich gesagt mach ich mir darüber nicht so viele Gedanken. Ich fand das einfach nur einen witzigen Spruch, weil ich schon wusste, dass bestimmt viele sagen werden: ‘Wie kannst du nur?’"



