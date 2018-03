In letzter Zeit zeigt Heidi Klum (44) gern viel nackte Haut. Zuletzt postete sie ein FKK-Strand-Foto

auf Instagram, das nur wenig der Fantasie überließ. Doch was hält eigentlich Ex-Schützling Melina Budde von der Nacktoffensive ihrer einstigen Mentorin? Das Transgender-Model nahm 2017 an der zwölften GNTM-Staffel teil. "Was ich schade finde bei Heidi, ich hab irgendwie das Gefühl, in der letzten Zeit postet sie sehr, sehr viele Sachen, auch sehr freizügig. Wo ich mich frage: 'Warum?'", erklärt Melina im Promiflash-Interview.



