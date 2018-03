Sind Chris (Eric Stehfest, 28) und Felix (Thaddäus Meilinger, 35) bald bei GZSZ ein Team? Wochenlang bekriegen sich die Brüder in der Soap. Felix befördert Chris sogar in eine Klapse! Dann die Wendung: Der Anzugträger hat einen Unfall und ist danach selbst auf Hilfe angewiesen. Kaum zu glauben, aber Chris springt über seinen Schatten und übernimmt die Pflege für seinen eigentlichen Erzfeind. Schauspieler Thaddäus muss die Fans im Promiflash-Interview aber vorerst enttäuschen: "Es wird in nächster Zeit nicht einfach so eine Versöhnung geben nach der ganzen Geschichte, die vorgefallen ist."



