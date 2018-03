Hat Sarah Lombardi (25) schon ein Xmas-Geschenk für Pietro (25)? Das ehemalige DSDS-Traumpaar trennte sich im vergangenen Jahr, nachdem Sarah ihren Ehemann mit Jugendfreund Michal betrogen hatte. Jetzt – knapp ein Jahr später – verstehen sich die Eltern von Alessio (2) wieder richtig gut. Sie verbringen sogar das Weihnachtsfest zusammen. Aber schenkt die 25-Jährige ihrem Ex etwas? In einem Facebook-Live-Video wandte sich die Sängerin jetzt an Pie: "Nein, ich habe dein Weihnachtsgeschenk noch nicht. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was du dir wünschst. Dann kann ich dir auch nichts schenken. Beziehungsweise du hast doch irgendwas gesagt, was du dir wünschst. Irgendwas aus Spaß, aber ich weiß es gerade nicht mehr."



