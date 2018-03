Neue Heimat, neue Freunde! In London muss sich Meghan Markle (36) vermutlich erst wieder einen Bekanntenkreis aufbauen. Doch in Victoria Beckham (43) scheint die Verlobte von Prinz Harry (33) bereits eine enge Vertraute gefunden zu haben. Zumindest in Sachen Schönheit und Kosmetik sollen sich die beiden Frauen ziemlich gut verstehen, wie ein Insider nun gegenüber The Sun verriet: "Meghan freut sich wirklich sehr über Victorias Schönheitstipps und hat ihr auch zu verdanken, in London neue Freunde kennengelernt zu haben." Die frühere Suits-Darstellerin vertraue ihr und schätze ihren Rat, erklärte die Quelle weiter. So soll ihr die Designerin zum Beispiel auch geholfen haben, einen passenden Friseur zu finden.



