Was für unfassbar süße Pärchenfotos! Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) halten ihr noch ziemlich frisches Verlobungsglück jetzt auf drei offiziellen Fotos fest – und überraschen mit den ungewohnt innigen Schnappschüssen die ganze Welt! Der Kensington Palace teilte die romantischen Fotos via Instagram und erklärte, warum die zukünfitgen Eheleute gleich drei so intime Bilder veröffentlichen wollten: "Das Paar ist so dankbar für die warmen und wohlwollenden Nachrichten, die es in dieser glücklichen Zeit seines Lebens erreichen. Um danke zu sagen, haben sie sich entschieden, diese ungestellten Fotos mit euch allen zu teilen."



