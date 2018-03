Ob das Ergebnis überzeugt? Zu ihrem 28. Geburtstag schenkte sich Cathy Lugner (28) Anfang des Monats eine Beauty-OP. Ein bisschen schmaler, ein bisschen feiner und insgesamt graziler – so sollte das neue Näschen der Blondine sein. Wenige Wochen nach dem Eingriff ist die Ex von Baulöwe Richard Lugner (85) immer noch hin und weg – und bereut ihre Entscheidung, sich in der KÖ-Klinik einer Nasenkorrektur zu unterziehen, keine Sekunde. Auch Töchterchen Leonie ist von dem Ergebnis nach anfänglicher Skepsis begeistert, wie Cathy jetzt im Promiflash-Interview verrät: “Mittlerweile ist sie, glaube ich, ganz, ganz froh und hat auch selbst gesagt ‘Mama, deine neue Nase ist viel schöner als vorher’."



