Bald kommt der Hummels-Nachwuchs auf die Welt! Im Juli verkündeten Cathy Hummels (29) und ihr Fußballergatte Mats (29), dass sie ihr erstes Kind erwarten. Obwohl die Spielerfrau sehr auf ihre Figur achtet, bleibt sie beim Gedanken an einen perfekten After-Baby-Body lässig!

"Natürlich möchte ich dann wieder in Hosen passen und sagen: 'Hey, du schaust richtig sexy aus.' Aber wenn's länger dauert, dann dauert's eben" , erklärte Cathy gegenüber VIP.de . Sie habe ihre Zweifel, ob sie irgendwann wieder so wie vor ihrer Schwangerschaft aussehen werde. Diese Gedanken unterstützten sie vielleicht auch dabei, für einen guten Zweck das ein oder andere Kleidungsstück aus ihren Schränken zu verabschieden. Die aussortierten Sachen sollen im Rahmen einer Charity-Aktion versteigert werden.

Für andere engagierte sich die 29-Jährige bereits Anfang Dezember und sammelte auf der "Ein Herz für Kinder"-Gala Spenden für Kinder in Not. Im Promilash-Interview verriet die werdende Mama einen Grund für ihre Teilnahme an der Wohltätigkeitsveranstaltung: "Ich glaube, wenn man selbst Mutter wird, wird einem noch bewusster, wie viele Kinder Hilfe brauchen."