Cathy Hummels (29) absolviert hochschwanger einen Auftritt auf dem roten Teppich: Am 9. Dezember glänzt sie in Berlin auf der "Ein Herz für Kinder"-Gala und sammelt fleißig Spenden für Kinder in Not. Im Promiflash-Interview verrät die 29-Jährige jetzt, wieso es ihr als Bald-Mama ein ganz besonderes Anliegen ist, gerade an dieser Wohltätigkeitsveranstaltung teilzunehmen: “Ich glaube, wenn man selbst Mutter wird, wird einem noch bewusster, wie viele Kinder Hilfe brauchen.” Mit dem Charity-Gedanken ist die Dirndl-Designerin in ihrer Familie nicht allein: Auch ihr Ehemann Mats (28) spendet regelmäßig einen Teil seines Gehalts, der dem Sport-Nachwuchs zugute kommt.



