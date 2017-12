Die kleine Mila Jolie hat endlich das Licht der Welt erblickt! Vor Kurzem ist Ex-Bachelor-Kandidatin Inci Sencer (24) zum ersten Mal Mama geworden – und das war auch längst überfällig: Zwar wurde die Geburt des Sencer-Spross schon am 18. Dezember erwartet, doch Mila ließ sich noch drei lange Tage Zeit. Jetzt hat der TV-Star sein Glück in seiner Instagram-Story mit einem süßen Händchen-Schnappschuss bestätigt. Ihr Management ergänzte gegenüber Promiflash: "Mila Jolie kam gestern Nacht um 21:30 Uhr zur Welt. Bei der Geburt wog sie 2920 Gramm auf 51 cm."