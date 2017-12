Diesen traurigen Schwank aus ihrem Leben offenbart die Beauty in ihrem neuen Post auf Instagram. "Viele fragen mich: 'Jessi, du bist so schön braun, wo warst du?'", macht die Fashionista ihre Anhänger auf ihr ultimatives Beauty-Geheimnis gespannt. Was auf den ersten Blick lediglich nach einer Werbeanzeige aussieht, birgt aber tatsächlich schockierende Nachrichten über das Leben des Fernsehgesichts. Die Langhaarträgerin stellt klar, dass sie sich weder ungeschützt der Sonne aussetze noch je wieder einer Sonnenbank zu nahe kommen werde, denn: Vor vier Jahren war ihr schwarzer Hautkrebs diagnostiziert worden. "Zum Glück ist am Ende nochmal alles gut gegangen", beruhigt sie ihre Anhänger.