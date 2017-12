Sylvie Meis (39) gönnt sich keine Ruhe. Sie modelt, moderiert und bringt ihre eigenen Schuh- und Lingerie-Kollektionen raus – und dann gibt es da ja auch noch Söhnchen Damian (11). Nicht mal an Weihnachten legt die Powerfrau eine Pause ein. Im Interview verrät die 39-Jährige nämlich, wie stressig die Feiertage bei ihr werden. "Wir feiern Weihnachten in Belgien, Holland und den zweiten Weihnachtstag in Hamburg."