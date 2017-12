Welchen Bachelor will sie wirklich? Ab Januar geht sie wieder los, die Jagd nach der letzten Rose bei Der Bachelor . Dieses Mal das Objekt der Begierde: Immobilienmakler Daniel Völz . Eine bisher unbekannte Kandidatin könnte es allerdings nicht ganz so ernst mit dem smarten Junggesellen meinen: Sie flirtete bereits mit Alt-Bachelor Paul Janke (36)!

Auf einer VIP-Veranstaltung sollen sich Paul und Christina Braun laut In Touch auffallend gut verstanden haben. Ein Insider des Magazins verriet dazu: "Sie lachten, alberten und flirteten herum. Anschließend verschwanden sie gemeinsam in die Fotobox." Nur Freundschaft oder ein eindeutiger Flirt?

Bisher ist die Blondine nicht unter den offiziellen Rosenanwärterinnen zu finden. Das hat aber auch einen Grund, denn angeblich soll es in der achten Bachelor-Staffel eine Neuerung geben. Demnach sollen Kandidatinnen während der laufenden Sendung dazu kommen und für ordentliche Stimmung sorgen. Ein potenzielles Girl: Christina. Die ist übrigens kein TV-Neuling. Bei "Kiss Bang Love" knutsche sich das Playmate in diesem Jahr bereits über die Bildschirme. Was meint ihr, schnappt Paul Daniel die Kandidatin weg? Stimmt in der Umfrage ab.