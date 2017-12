In dem zweiminütigen Clip bedankt sich Russell für die vielen Glückwünsche zu seinem mittlerweile 15. Jahr ohne Drogen – und bezeichnet sich dabei sogar selbst noch als "Junkie im Genesungsprozess"! Der Ex-Ehemann von Katy Perry (33) ruft dazu auf, Entzugsprogramme für Süchtige mehr zu fördern, berichtet von der Allgegenwärtigkeit von Drogen in der heutigen Welt und den ganz verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Problemen, die in die Sucht hineingeraten. Aber vor allem versucht er eben all diesen Leuten Mut zu machen: "Heute bin ich einfach dankbar! Wenn ich clean werden kann, kann es jeder! Ich bin immer noch verrückt, aber nun bin ich verbunden mit anderen und ich bin nützlich für sie!", beschwört der Schauspieler.