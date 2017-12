Wird Isabell Horn (33) bald zum zweiten Mal Mama? Im April bringt die ehemalige GZSZ-Darstellerin ihr erstes Töchterchen Ella zur Welt. Seitdem ist der kleine Wonneproppen der Mittelpunkt in Isis Leben. Ob beim Planschen im Schwimmbad oder beim Sport – ihr Kind ist immer mit dabei! Steht bei so viel Mamaglück etwa bald erneuter Nachwuchs an? Im Promiflash-Interview beim Madame Tussauds VIP-Weihnachtsmark verrät uns Isabell dazu: "Ich glaube, wir lassen uns noch etwas Zeit. Ella soll auf jeden Fall irgendwann ein Geschwisterchen bekommen, das würde ich mir wünschen. Aber ich glaube, zwei Wickelkinder zu haben ist schon eine Hausnummer!"