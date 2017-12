Nach der Hochzeit 2015 haben alle nur darauf gewartet: Nathan Kress, bekannt aus der Serie iCarly , und seine Frau London Elise verkündeten stolz, dass sie bald Eltern einer kleinen Tochter werden. Jetzt machte die Geburt des ersten Kress-Babys das Glück der kleinen Familie perfekt. Endlich ist sie da: Nathan hatte so lang auf diesen Moment hingefiebert.

Erst vor ein paar Tagen erklärte er via Instagram ungeduldig: "Wir zählen die Wochen oder Tage. Das kleine Mädchen macht ihr eigenes Ding." Am 21. Dezember um 15.59 Uhr war es dann endlich soweit und die kleine Rosie Carolyn Kess erblickte das Licht der Welt. "Mama und Baby geht es unglaublich gut. Ich bin ein emotionales Wrack – auf eine gute Art", berichtete der vor Stolz platzende Vater auf seinem Profil.

Mit Song-Zeilen aus dem Titel "Always" von der Rockband Switchfoot wünschte der frischgebackene Papa seiner Tochter einen guten Start ins Leben: "Das ist der Start... Das ist dein Herz... Das ist der Tag, an dem du geboren wurdest. Das ist die Sonne... Das sind deine Lungen... Das ist der Tag, an dem du geboren wurdest. Und ich bin immer, immer, immer deins."