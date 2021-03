Schöne Nachrichten von Nathan Kress (28)! Der frühere iCarly-Darsteller und seine Frau London Elise Kress hatten Ende Oktober mit einem süßen Social-Media-Post bekannt gegeben, dass sie nach Töchterchen Rosie ein weiteres Baby erwarten. Dabei hatten sie auch gleich erklärt, dass sie sich wieder auf ein Mädchen freuen können. Nun hatte das Warten auf den Familienzuwachs endlich ein Ende: Nathan und London sind wieder Eltern geworden!

Das verkündete der stolze Papa jetzt via Instagram. Zu einigen Fotos mit seiner Kleinen schrieb er: "Und einfach so wurden aus drei vier. Evie Elise Kress, geboren am 3. März 2021. 2835 Gramm Licht und Liebe. Meine Frau ist eine Superheldin und es geht ihr extrem gut." Auch London teilte einige Schnappschüsse ihres jüngsten Familienmitglieds. Darunter auch ein Foto mit Evie im Krankenhausbett. Die frischgebackene Zweifach-Mama erklärte in ihrem Post, was es mit dem Namen Evie Elise auf sich hat: "Evie bedeutet 'Leben' und Elise ist ein Familienname (auch mein zweiter Name), der 'Gottes Versprechen' bedeutet. Für uns bist du Gottes Versprechen auf Leben. Du bist unser Kind der Hoffnung. Wir lieben dich so sehr."

Bevor sie sich auf Baby Evie freuen konnte, hatte London mehrere Fehlgeburten erlitten. Nun endlich ihre zweite Tochter in den Armen halten zu können, ist für die junge Mutter daher ganz besonders emotional. "Du bedeutest für uns Leben, nachdem so viele Leben auf tragische Weise genommen wurden. Du bist ein Regenbogen in dieser dunklen Covid-Zeit und ein Regenbogenbaby für uns ganz persönlich", richtete London rührende Worte an ihre Tochter.

Anzeige

Instagram / nathankress Nathan Kress mit seiner Frau London und Tochter Rosie im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / londonelisekress London Elise Kress mit ihrer Tochter Evie Elise

Anzeige

Getty Images Nathan und London Elise Kress mit Tochter Rosie, September 2018

Anzeige

Wie gefällt euch der Name Evie Elise? Richtig schön! Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de