Akne mit 31: So kämpft Jennette McCurdy mit Hautproblemen!

Sie weiß sich nicht mehr zu helfen! Die Schauspielerin Jennette McCurdy (31) wurde vor allem durch ihre Rolle in der Serie iCarly bekannt an der Seite von Miranda Cosgrove (30). Im vergangenen Jahr hatte sie Schlagzeilen durch ihre schwere Beziehung zu ihrer verstorbenen Mutter gemacht. Nun öffnet sich die US-Amerikanerin zu einem weiteren privaten Thema: Jennette leidet seit Jahren unter ihren schweren Hautproblemen!

In ihrem Podcast "Hard Feelings with Jennette McCurdy" spricht sie ihren jahrelangen Kampf an: "Ich bin so unsicher. Es wirkt sich negativ auf mein Selbstbewusstsein aus", verrät die 31-Jährige und fügt hinzu: "Ich fühle mich wegen meiner Akne irgendwie schmutzig. Es ist traurig, dass ich so denke. Und ich weiß nicht, wie ich das ändern kann." Vor allem ihre "iCarly"-Rolle als 15-Jährige habe ihre Haut ruiniert.

Neben Jennette hatte sich auch Schauspiel-Kollegin Lili Reinhart (27) zu ihren Akneproblemen geäußert. "Ich wollte nicht mal das Haus verlassen, weil ich mich so geschämt habe!", enthüllte die 27-Jährige. Nun wolle sie an einer Lösung zur Bekämpfung von Hautproblemen arbeiten.

Anzeige

Getty Images Der "iCarly"-Cast im Januar 2012

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Jennette McCurdy, 2016

Anzeige

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de